5 tekenen dat je de foute behamaat draagt

Maar liefst 70% van de vrouwen draagt de verkeerde behamaat. Van snijdende bandjes tot kreukjes in de cups, dit zijn 6 tekenen dat je de verkeerde behamaat draagt.

1. Het middenstukje sluit niet mooi aan

Het middenstuk (aan de voorkant van je beha, tussen je borsten) wordt vaak vergeten, maar toch is het een belangrijke indicator dat je de foute maat draagt. Dit tussenstukje moet namelijk plat op je borstkas liggen en mag dus zeker niet te strak of te los zitten.

Kruipt de band omhoog? Dan draag je de foute maat! Kies in dat geval voor een kleinere onderborstmaat, de cupmaat kun je in eerste instantie behouden. Indien de beha nog niet mooi past met een kleinere onderborstmaat, kun je eventueel ook een grotere cupmaat proberen. De onderband van je beha is heel belangrijk voor de ondersteuning van je rug, dus let hier zeker op.

3. De bandjes van je beha lopen niet parallel

De bandjes van je beha dienen mooi parallel of enigszins in een kleine V-vorm over je rug te lopen. Is dat niet het geval dan ben je wellicht beter af met een andere behamaat.

Snijden de bandjes? Dan kan het zijn dat de onderrand te groot is. In dat geval kies je best voor een grotere cupmaat en een kleinere onderborstmaat.

Omgekeerd geldt hetzelfde principe. Glijden de bandjes van je schouders of moet je je ze zodanig bijstellen dat je onderband omhoog kruipt, dan is de onderband te klein. Probeer dan eens een kleinere cupmaat en een grotere onderborstmaat.

4. De cups plooien of kreuken gemakkelijk

Kijk naar de cups van je beha. Zitten er kreuken of deuken in? Dan zit er te veel speling tussen je beha en je borsten. Ga dus voor een kleinere cupmaat! Dit kun je bij het passen vermijden door naar je lichaam in profiel te kijken: zien de cups er ter hoogte van je tepel eerder puntig uit in plaats van rond, dan is je beha een beetje te groot.

5. De beugels drukken tussen of in je borsten

De cups van een (beugel) beha moeten precies rond de omvang van de borst passen. De cup moet dus perfect aansluiten op de ribben zonder in de borsten te drukken. Drukken de beugels? Dan kies je best voor een grotere cupmaat. De onderborstmaat kun je behouden.