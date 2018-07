Primera Division maakt kalender bekend: eerste Clasico op tiende speeldag

De Spaanse voetbalbond RFEF heeft dinsdag de kalender voor de Primera Division van komend seizoen voorgesteld. Kampioen Barcelona opent de nieuwe jaargang in eigen huis tegen Alavés. Real Madrid, dat na een derde plaats vorig jaar absoluut beter wil doen, kijkt in Santiago Bernabéu Getafe in de ogen.

De eerste speeldag (weekend van 19 augustus) is al meteen goed voor een topper, met Valencia tegen Atlético Madrid. Dat is de nummer vier van vorig jaar tegen de runner-up. Nieuwkomers Huesca (naar Eibar) en Real Valladolid (naar Girona) beginnen met een uitmatch. Rayo Vallecano, de derde stijger, ontvangt Sevilla.

Barça maakt op speeldag 2 (weekend van 26 augustus) zijn eerste verplaatsing van het seizoen, naar promovendus Real Valladolid. Real moet eveneens reizen, de Koninklijke trekt naar Girona.

De Spaanse wedstrijd der wedstrijden, de Clasico, volgt op de tiende speeldag (weekend van 28 oktober) in Camp Nou. De terugwedstrijd staat op speeldag 26 (weekend van 3 maart 2019) in Madrid op de agenda. De altijd beladen stadsderby’s tussen Real en Atlético zijn gepland op speeldag 7 (weekend van 30 september in Santiago Bernabéu) en speeldag 23 (weekend van 10 februari 2019 in Wanda Metropolitano).