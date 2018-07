Code oranje in heel Vlaanderen: droogtecommissie adviseert sproeiverbod

Code oranje is in heel Vlaanderen van kracht. Dat heeft de droogtecommissie dinsdagnamiddag beslist, waardoor de gouverneurs van alle provincies nu een reeks van aanbevelingen voorgeschoteld krijgen. Het sproeiverbod is er daar één van.

“We hebben de situatie besproken en ze is heel ernstig”, aldus de droogtecommissie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bij VTM Nieuws. ”De komende veertien dagen gaat het amper regenen. We hebben dan ook verschillende voorstellen besproken die we nu voorleggen aan de provinciegouverneurs.”

De gouverneurs krijgen nu wat tijd om de adviezen van de commissie te bekijken. Een van de adviezen is een algemeen sproeiverbod, dat niet alleen geldt voor leidingwater, maar ook voor grond- en regenwater. Het advies is van tel voor alle particulieren en openbare besturen. Niemand mag binnenkort nog zijn gazon besproeien of zijn auto wassen. En dat in alle Vlaamse provincies.

De voorbije dagen was een sproeiverbod met leidingwater al ingevoerd in 15 gemeenten in Vlaams-Brabant en in alle gemeenten van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

Tips

Bij code oranje wordt iedereen ook aangeraden om regelmatig (water) te drinken, licht verteerbaar voedsel te eten en zich lichter te kleden. Overdag brengt men best in koelere ruimtes door. Door ramen en deuren te sluiten houdt men de warmte buiten. De gezondheidstoestand van kwetsbare personen volgt men best regelmatig op.

Recordzomer

Als de droogte nog tot begin augustus aanhoudt - wat verre van ondenkbaar is en zelfs voorspeld wordt - zal de zomer van 2018 de geschiedenisboeken ingaan als de droogste zomer uit het bestaan van het KMI. Die twijfelachtige eer moet ze wel delen met de hete zomer van 1976.