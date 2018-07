Donderdag start Racing Genk het nieuwe seizoen met de Europese wedstrijd tegen het Luxemburgse Fola Esch. Meteen een belangrijke afspraak, want Genk wil ook dit seizoen doorstoten tot in de poules van de Europa League. Een nieuw Europees avontuur is ook belangrijk om enkele sterkhouders te overtuigen om zeker te blijven, want Genk wil dit seizoen meestrijden op drie fronten.