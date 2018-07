Tim Declercq stapt af in de Tour de France: Belg van Quick-Step Floors is 29e opgave

Tim Declercq (Quick-Step Floors) worstelde sinds de rustdag met een maagontsteking. Onze landgenoot had op de rustdag elf uur geslapen, de hele dag niet gegeten en is energieloos. Van bij de start bengelde hij aan het staartje van het peloton en een opgave was onvermijdelijk. Hij is de 29e renner die de Tour moest verlaten, zo zitten er nu nog 147 renners in koers.

De zieke Tim Declercq (Quick-Step Floors) moest in de zestiende etappe van bij de start bij de minste tempoversnelling een gat laten. Voor “de tractor van The Wolfpack” werd de eerste Pyreneeënrit een ware lijdensweg. Bij de tweede klim van de dag werd hij voorbij gesneld door de ploegwagens en even later moest hij opgeven.

Foto: Photo News

Dit zijn alle opgaves tot nu toe:

Etappe 2:

127 SANCHEZ LUIS LEÓN (ASTANA PRO TEAM)

196 GRMAY TSGABU GEBREMARYAM (TREK - SEGAFREDO)

Etappe 4:

23 DOMONT AXEL (AG2R LA MONDIALE)

Etappe 5:

31 MATTHEWS MICHAEL (TEAM SUNWEB)

143 KIŠERLOVSKI ROBERT (TEAM KATUSHA ALPECIN)

172 BENOOT TIESJ (LOTTO SOUDAL)

Etappe 9:

76 ROJAS JOSÉ (MOVISTAR TEAM)

81 PORTE RICHIE (BMC RACING TEAM)

146 MARTIN TONY (TEAM KATUSHA ALPECIN)

Etappe 10:

28 VUILLERMOZ ALEXIS (AG2R LA MONDIALE)

175 KEUKELEIRE JENS (LOTTO SOUDAL)

Etappe 11:

131 CAVENDISH MARK (TEAM DIMENSION)

135 RENSHAW MARK (TEAM DIMENSION)

144 KITTEL MARCEL (TEAM KATUSHA ALPECIN)

Etappe 12:

11 URAN RIGOBERTO(EDUCATION FIRST - DRAPAC)

25 GALLOPIN TONY (AG2R LA MONDIALE)

103 GAVIRIA FERNANDO (QUICK - STEP FLOORS)

123 GRUZDEV DMITRIY (ASTANA PRO TEAM)

148 ZABEL RICK (TEAM KATUSHA ALPECIN)

163 GROENEWEGEN DYLAN (TEAM LOTTO NL - JUMBO)

171 GREIPEL ANDRÉ (LOTTO SOUDAL)

177 SIEBERG MARCEL (LOTTO SOUDAL)

188 TAARAMÄE REIN (DIRECT ENERGIE)

Etappe 13:

51 NIBALI VINCENZO (BAHRAIN - MERIDA)

Etappe 14:

82 BEVIN PATRICK (BMC RACING TEAM)

Etappe 15:

5 MOSCON GIANNI (TEAM SKY)

Etappe 16:

66 HOWSON DAMIEN (MITCHELTON - SCOTT)

134 PAUWELS SERGE (TEAM DIMENSION DATA)

102 DECLERCQ TIM (QUICK-STEP FLOORS)