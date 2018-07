The New York Times heeft commentaar op Broadway-ster: “Ze is dikker dan de rest op het podium”

De Amerikaanse gerenommeerde krant The New York Times heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij lezers. In een review van het theaterstuk ‘Smokey Joe’s Cafe’, noemde de journaliste in kwestie actrice Alysha Umphress “dikker dan haar collega’s”. Dat lokt heel wat verontwaardigde reacties uit.

De recensente in kwestie heet Laura Collins-Hughes. Zij beschreef veel elementen van de show, inclusief het kostuumontwerp. Die passage is volgens vele allesbehalve elegant verwoord. “Ms. Umphress is dikker dan de andere vrouwen op het podium en de kostuumontwerper, Alejo Vietti, lijkt niet te weten hoe ermee te werken. Ze werd niet op een flatterende manier aangekleed.” Voor een slankere vrouw op het podium was ze milder. “Hij doet beter met de subtiel onthullende roze jurk van haar collega Emma Degerstedt.”

Mean girl

Volgens veel fans is de kritiek op haar outfit volledig naast de kwestie, want het zegt immers niets over het theaterstuk zelf. Ook Umphress zelf las de review en is niet gediend met de verwoording van de journaliste. Dat maakte ze duidelijk door haar mening te delen via Twitter.

“Het is schokkend om te zien hoe een vrouw een actrice aanvalt die geen maatje 0 heeft. Ze gebruikte geen constructieve taal. Het was een pure mean girl-streek. Het is 2018: we zouden vrouwen in de kunstwereld moeten vieren, niet beschamen. En hoewel ze vooral de slechte keuze van de kostuumontwerper wilde belichten, maakte haar verwoording van mij een ‘dikkertje’. Ik ben oprecht teleurgesteld en verdrietig door haar lelijke en nutteloze omschrijving. Dit terzijde: ik denk zelf dat ik er behoorlijk voortreffelijk uitzie.”

Andere manier

Intussen heeft ook de journaliste zelf op de commotie gereageerd met een tweet. “Ik heb geen kritiek gegeven, noch iemands lichaam geprezen. Ik zei dat het kostuum beter werkte voor haar collega. Het is geen schande om voller te zijn, en ik heb ook niet gesuggereerd dat Umphress het is.” Voor de actrice zelf blijft het duidelijk. “Ze had haar afkeer van zijn kostuums op een miljoen andere manieren kunnen formuleren. Maar in plaats daarvan koos ze ervoor om me dik te noemen. Alsof dat relevant is voor de show. Niet dus. Het is echt schokkend, ik viel van mijn stoel.”

I did not critique or praise anyone’s body. I said the shimmy costume worked better. It is not shameful to be big, and I didn’t suggest that it is. — Laura Collins-Hughes (@collinshughes) 23 juli 2018

Het is trouwens niet de eerste keer dat een toonaangevende krant zich schuldig maakt aan bodyshaming. Vorige week werd de wereldberoemde blogster Chiara Ferragni nog afgerekend op haar uiterlijk door het Italiaanse dagblad Corriere della Sera. “Round and happy”, zo kopte de krant een artikel over de blondine naar aanleiding van een foto in badpak. De krant schreef ook nog dat de nieuwe mama “blij haar babykilo’s toonde”.