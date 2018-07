Met dit trucje glijdt je zonnebril niet meer van je neus

Je hebt make-up aan, je zweet een beetje en floep je zonnebril vliegt nog maar eens van je neus af. Met dit warme weer is het dan ook handig om een trucje achter de hand te hebben om dat euvel op te lossen. En dat is simpelweg terug te vinden in je beautycase.

Wie in het dagelijkse leven een bril en make-up draagt werd er misschien al tot vervelens toe mee geconfronteerd: een bril die maar van je neus blijft afschuiven. Het warme weer doet daar echter nog een schepje bovenop en ook de zonnebrildragers hebben het zitten. Maar er bestaat volgens enkele make-upexperten op Reddit wel degelijk een makkelijk trucje om dat te voorkomen.

Het geheim daarvan schuilt in oogschaduwbasis of primer, iets wat je normaal gebruikt om de make-up te fixeren. Maar het heeft dus nog een tweede voordeel: het zorgt ervoor dat als je het aanbrengt op je neus, je bril gewoon blijft zitten omdat het je huid minder glad doet aanvoelen. Bovendien zul je zo ook je foundation beter in ere kunnen houden. Twee vliegen in één klap dus. Geen primer liggen? Met matterend poeder lukt het naar verluidt ook.