Christophe Lemaire en Uniqlo gaan verder met elkaar in zee

Het Japanse Fast Retailing, moederbedrijf van Uniqlo, heeft een minderheidsaandeel gekocht in het Franse modelabel Lemaire. Ook het contract van Christophe Lemaire als artistiek directeur bij Uniqlo wordt met vijf jaar verlengd.

Fast Retailing heeft naast Uniqlo ook de merken Comptoir des Cotonniers, Helmut Lang, J Brand, Princesse Tamtam en Theory in zijn portefeuille zitten. Het Japanse bedrijf koopt zich nu ook in bij het Franse label Lemaire, opgericht in 1991 door ontwerper Christophe Lemaire en zijn echtgenote Sarah-Linh Tran.

De twee zijn geen onbekenden voor elkaar: sinds hij in 2015 een collectie ontwierp voor Uniqlo is Lemaire er niet meer vertrokken. In 2016 werd hij aangeworven als artistiek directeur, en dat zal hij ook de volgende vijf jaar nog blijven doen, want de Japanse kledingketen heeft zijn contract verlengd.

Blij over deal

"Ik ben blij dat we onze samenwerking met Christophe Lemaire nog meer kunnen uitdiepen", zei CEO Tadashi Yanai aan Business of fashion over de deal, waarvan verdere details voorlopig onbekend blijven. "Ik hoop dat onze betrokkenheid ervoor kan zorgen dat het merk zich verder kan ontwikkelen."

Lemaire was tussen 2010 en 2014 ontwerper bij Hermès, daarvoor was hij hoofdontwerper bij Lacoste. Onder zijn eigen modelabel brengt hij kleding voor zowel mannen als vrouwen, vaak eenvoudige stukken die er sportief en tegelijk chique uitzien.