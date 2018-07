Bos- en Heikabouters op vakantie naar Harrachov

Opglabbeek - Op zondagmorgen 23 juni om 5.45 uur stonden 42 Bos-en Heikabouters startklaar om de bus te nemen naar hun vakantiebestemming. Deze keer was dat niet Zwitserland, maar Harrachov in Tsjechië.

Vermits het toch een serieus aantal kilometers rijden is, zouden we in Dresden overnachten. Na een heerlijk ontbijt gingen we met twee gidsen deze mooie stad verkennen. Het was verrassend hoe mooi alles gebouwd was, want na de oorlog bleef er weinig over.

Daarna ging het richting Tsjechie, waar we tijdig aankwamen in ons hotel voor een heerlijk aperitiefje gevolgd door een lekker avondmaal met daarna de nodige wijntjes en/of biertjes.

Eerst deden we een verkenningswandeling naar het dorp onder begeleiding van onze gids Danniel (Danny). De namiddag was voorzien voor een wandeling naar de Mumlava watervallen, heel mooi maar een beetje glibberig.

Harrachov is een bekend skioord in de winter, dus natuurlijk moesten we de skischansen ook gaan bekijken. Het was er echt wandelweer, niet te warm, een 22 graden en ook regelmatig een buitje.

Op de dag dat onze stappers een serieuze klim wilden maken naar de oorsprong (de bron) van de Elbe, zijn ze jammer genoeg moeten terugkeren. Deze keer was het geen gewoon buitje, maar het goot en dat de hele dag. Dus amuseerden we ons in het hotel bij de bowling, of lieten ons lekker masseren. Er was voor ieder wat wils.

De volgende dag ging het richting Praag. Omdat we met zo'n grote groep waren, kregen we drie gidsen ter beschikking die ons een hele dag begeleid hebben rond al die prachtige gebouwen en deze keer onder een blakende zon. Ook het Boheems Paradijs, een natuurgebied met grillige rotsformaties en prachtige bossen, stond nog op ons programma.

’s Avonds konden de voetballiefhebbers hun hart ophalen bij de match van de Belgen tegen Brazilië met nadien natuurlijk een groot feest. Onze laatste uitstap ging naar een heel nieuwe attractie: een bomenwandelpad in het Reuzengebergte op meer dan 42m hoogte boven de toppen van de bomen. Prachtig! En dan was het tijd om koffers te pakken. Moe maar tevreden werden we ’s avonds uitbundig verwelkomd in Opglabbeek.