Hallucinante beelden: boeren verstoren de Tour met strobalen op de weg, pepperspray van politie belandt op renners

Enkele Franse boeren grepen de zestiende etappe in de Tour de France aan om de weg te versperren met wat balen stro. De organisatie greep in neutraliseerde meteen de wedstrijd voor een tijdje. Erger was dat de renners last hadden van de pepperspray die de politie had gebruikt: de getroffen renners spoten meteen drinkbussen in het gezicht leeg voor tranende ogen.

Volg hier LIVE de zestiende etappe in de Tour de France!

De organisatie neutraliseerde omstreeks 12u20 meteen de koers, na dertig kilometer was het peloton nog samen.

Lokale boeren hadden uit protest tegen een vermindering van bepaalde financiële hulppogramma’s strobalen op de weg gegooid. Meerdere renners klaagden vervolgens over irritatie aan de ogen nadat er traangas in het peloton was beland. Dat gebeurde nadat een politieman met traangas naar enkele manifestanten had gespoten.

Na een oponthoud van ongeveer een kwartier vlagde Tourbaas Christian Prudhomme de wedstrijd rond 12u35 opnieuw op gang.

Ongelofelijk.... De koers ligt stil. Enkele renners hebben pepperspray in hun ogen gekregen. #TDF2018 pic.twitter.com/aaZgEO8l4H — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 24 juli 2018

#TDF2018 La carrera ha sido neutralizada tras unos 30 km por dos motivos: un bloqueo de la carretera por parte de agricultores y la supuesta utilización de líquidos o gases sobre los corredores. Varios de ellos están siendo atendidos con picor de ojos. pic.twitter.com/lm7V6XEQCb — Movistar Team (@Movistar_Team) 24 juli 2018

Looks like the tear gas used by the police on the farmers ended up getting to the eyes of some riders.#TDF2018 — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 24 juli 2018

The peloton has been slowed down by protesters. The race is temporarily neutralized.

Le peloton a été ralenti par des manifestants. La course est momentanément neutralisée. #TDF2018 pic.twitter.com/o3ScD9SHZJ — Le Tour de France (@LeTour) 24 juli 2018

The race will resume shortly.

La course va reprendre d'ici peu.#TDF2018 pic.twitter.com/TE0kI1qtPp — Le Tour de France (@LeTour) 24 juli 2018

C'est bien les gars, bravo... ! pic.twitter.com/08DMgEg3AO — Alexandre Mignot (@AlexandreMignot) 24 juli 2018

Los ciclistas están siendo atendidos por los médicos de la carrera.



Como vemos a Sagan con un colirio.#TDF2018 pic.twitter.com/wFtROg19At — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 24 juli 2018

Het peloton trekt dinsdag voor het eerst de Pyreneeën in voor een etappe over 218 km tussen Carcassonne en Bagnères-de-Luchon.