Ook na-Tourcriterium in Roeselare verwelkomt Peter Sagan

De organisatie van het na-Tourcriterium in Roeselare heeft wereldkampioen Peter Sagan kunnen overtuigen om op dinsdag 31 juli, twee dagen na de slotrit op de Champs-Elysées, in de West-Vlaamse stad aan de start te verschijnen.

Sagan won dit jaar al drie etappes in de Ronde van Frankrijk en staat in het puntenklassement erg ruim aan de leiding. Het wordt voor de 28-jarige Slovaak een drukke periode na de Tour-finish, want hij kondigde eerder al zijn komst aan voor de na-Tourcriteria van Aalst(30/07) en Herentals (02/08).

Ook de Belgische Tour-renners Tim Declercq, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Kevin Claeys zakken af naar Roeselare. Belgisch Kampioen Yves Lampaert zal eveneens van de partij zijn. De organisatie hoopt de komende dagen nog andere renners te overtuigen om in West-Vlaanderen van start te gaan.