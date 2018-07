Café Marathon strijdt om wisselbeker tijdens teambuilding

Maaseik - Onder een stralende zon aan de Aldeneiker Plassen had op maandag 17 juli de jaarlijkse teambuildingsdag van Café Marathon plaats. Er waren maar liefst 60 deelnemers en iedereen werd in een groep ingedeeld. In het totaal streden vijf ploegen voor de begeerde wisselbeker.

De opdrachten waren waterballonnen werpen, zaklopen, een emmer vullen d.m.v. een spons en een dweil, een fles met water vullen d.m.v. een bekertje en tennisballen in een wasmand werpen. De laatste proef was bepalend, want alle ploegen waren aan elkaar gewaagd. Tijdens de finaleopdracht moesten de groepen een bepaalde afstand met een luchtmatras afleggen. Wie als eerste over de eindstreep kwam, was de winnaar. Uiteindelijk zegevierde de groene ploeg en overhandigde de uitbaadster van Café Marathon de felbegeerde wisselbeker. Nadien konden we nog genieten van een heerlijke barbecue en natuurlijk ook van een frisse pint. Op naar de volgende activiteit!