Ook renner die Serge Pauwels met vreemde val onderuit haalde moet de Tour verlaten: al 28 opgaves

“Ik ben buitengewoon teleurgesteld om een Grote Ronde zoals deze te beëindigen”, aldus Damien Howson . “Het zou leuk geweest zijn om deel uit te maken van het team wanneer het naar Parijs bolt, hopelijk met het succes dat het verdient in de laatste week.”

#TDF2018: “I’m extremely disappointed to end a Grand Tour like this. It would have been nice to be part of the team when it rolls into Paris, hopefully with the success it deserves in the final week.”

Unfortunately after further examination @damien_howson will not start today. pic.twitter.com/MRCYktvXLW