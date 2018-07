Belgisch Fed Cup-team ontvangt Frankrijk in eerste ronde Wereldgroep 2019

De Belgische Fed Cup-vrouwen spelen in 2019 in de eerste ronde van de Wereldgroep thuis tegen Frankrijk. Deze affiche, een heruitgave van dit jaar, is het resultaat van de loting dinsdag op de hoofdzetel van de Internationale Tennisbond (ITF) in Londen.

De ontmoeting wordt op 9 en 10 februari op Belgische bodem afgewekt. De precieze locatie moet nog worden bepaald.

België verzekerde in april, onder leiding van interimkapitein Ivo Van Aken, het behoud in de elitegroep met de acht beste landen door in Genua met 0-4 te winnen van Italië.

Elise Mertens en co waren naar de barrages verwezen na een 3-2 nederlaag in februari in en tegen Frankrijk. Mertens won toen haar eerste enkelspel tegen Pauline Parmentier maar verloor ‘s anderendaags van Kristina Mladenovic. Kirsten Flipkens ging op de eerste dag eveneens onderuit tegen Mladenovic, maar Alison Van Uytvanck sleepte een beslissend dubbel uit de brand door Parmentier te verslaan. In het dubbelspel verloren Flipkens en Mertens van Mladenovic en Amandine Hesse.

Enkele weken na dat verlies werd kapitein Dominique Monami aan de deur gezet omdat de “wisselwerking tussen haar en de ploeg niet meer optimaal bleek”.

Op de huidige WTA-ranking is Caroline Garcia (WTA 6) de Franse nummer één maar zij weigerde dit jaar Fed Cup te spelen. Dan volgen Alizé Cornet (WTA 34), Mladenovic (WTA 58) en Parmentier (WTA 70). Mertens staat vijftiende, Van Uytvanck 41e en Flipkens 47e. Yanina Wickmayer (WTA 94) is de vierde Belgische in de top 100.

Tsjechië/Roemenië, Duitsland/Wit-Rusland en VS/Australië zijn de drie andere duels in de Wereldgroep 2019.

De finale van de editie 2018 wordt op 10 en 11 november in Praag gespeeld tussen Tsjechië en de Verenigde Staten, de titelhouder.