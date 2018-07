Na klachten van renners waarschuwt Tour de France fans met vuurwerk: “U riskeert één jaar gevangenisstraf”

Toegegeven, het bengaals vuur langs de kant van de weg in de Tour de France levert mooie beelden op. Maar... vuurwerk blijft levensgevaarlijk voor de fans én voor de renners en bovendien is die rook allerminst aangenaam voor renners die op dat moment bijna onmenselijke prestaties aan het leveren zijn. De organisatie van de Tour waarschuwt de fans dan ook met een fors dreigement.

“Respecteer de renners, respecteer de Tour de France: stop met het vuurwerk op het parcours, u riskeert een boete en zelfs één jaar gevangenisstraf. Het feest zal des te mooier zijn.”

Brandwonden en rook van sigaret

Vuurwerk is en blijft dan ook gevaarlijk: niet alleen voor de fans zelf die zo’n fakkel vasthouden maar ook voor de renners die vlakbij passeren en zo al brandwonden opliepen. Om maar te zwijgen van de ongemakken van de rook. Er is de beperkte zichtbaarheid maar ook en vooral de ongezonde lucht die zo wordt ingeademd in volle inspanning.

“Het is een minderheid, maar je kan niet geloven wat voor domme mensen er soms langs de kant staan”, getuigt Oliver Naesen vandaag nog in Het Nieuwsblad. “De meesten zijn positief ingesteld en echte koersfans, maar sommige ezels helpen het om zeep. Afgelopen weekend stonden er weer drie langs de kant met bengaals vuur. Voor wie dat nog nooit heeft ingeademd: dat is hetzelfde als wanneer iemand de rook van een sigaret in je gezicht blaast, maar dan maal tien. Wij waren op dat moment in volle inspanning en zoekend naar adem. Enfin, niet ideaal dus. Niet voor mij, niet voor Romain. Ik heb dus die fakkel uit een van die mannen zijn hand geslagen, maar ik was eigenlijk liever afgestapt en had die man liever een ei verkocht.” (lacht)

“Het zit mij echt superhoog met dat boegeroep en fluiten van sommige Franse fans”, vervolgt Naesen. “De haat en nijd in hun ogen wanneer een renner van Team Sky passeert… Vreselijk. Wanneer die passeren, springen er halvegaren op de weg om hen uit te jouwen. Anderhalve seconde later passeren Romain en ik en beginnen ze te applaudisseren en roepen ze: Allez Romain! Dank denk ik: Och man, kruip terug in uw grot. Ik rijd niet bij Team Sky, maar zelfs mijn emmer is stilaan aan het overlopen. Hopelijk kan ik die fans blijven negeren, want anders gaat het één van hen een tand kosten.” (lacht)

