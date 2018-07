Er is een nieuwe eigenaar voor Men At Work en Fish & Chips gevonden

Zijn de Belgische vestigingen van Men At Work en Fish & Chips gered? Mogelijk wel. De curatoren kondigen alvast aan dat een princiepsakkoord is ondertekend met een kandidaat-overnemer. Het personeel is intussen ontslagen.

Ruim een week na het faillissement van de kledingketen Men At Work, met winkels in Antwerpen, Gent en Brugge, en de hippe winkel Fish & Chips in de Antwerpse Kammenstraat, is er een akkoord bereikt met een kandidaat-overnemer.

“Er werd een overeenkomst getekend voor de verkoop van de winkels en de voorraad”, zegt curator Liesbet Jacobs. “Het heeft nog een tijdje geduurd, omdat de merknaam Fish & Chips blijkbaar in nog een andere vennootschap zat. Die is zonet ook failliet verklaard, en we hebben de curatele er ook over gekregen. Er is nu ook een mondeling akkoord over de naam.”

De naam van de kandidaat werd nog niet gegeven. Volgens Jacobs ging het om de meest ernstige en solvabele kandidaat.

Personeel

Het personeel van de vier winkels, in totaal 32 personen, is intussen ontslagen. De kans bestaat wel dat de nieuwe eigenaar het personeel of een deel ervan terug in dienst neemt, tenminste als hij een of meerdere winkels zou overhouden.

