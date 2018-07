Serena Williams had zin in Italiaans, dus trakteerde haar man haar op een vlucht naar Venetië

De Amerikaanse tennisster Serena Williams houdt van Italiaans eten. Toen ze afgelopen weekend verlangde naar pasta, kwam haar man en Reddit-oprichter Alexis Ohanian op een idee. Hij nam haar mee naar Venetië om romantisch te gaan tafelen. Het bewijs staat op Instagram.

Wie zin heeft in Italiaans flanst zelf een typisch gerecht in elkaar of gaat naar de lokale Italiaan, maar dat geldt niet voor het beroemde koppel Serena Williams en Alexis Ohanian. Toen de tennisster zin had in Italiaans eten, nam haar man haar gewoon meteen mee naar Venetië.

“Ze had zin in Italiaans, dus...”, schrijft Ohanian bij een kiekje op zijn Instagrampagina. Daarop zijn hij en de tennisster te zien aan tafel in Venetië. Dat ze het naar hun zin hadden, bewijst een ander kiekje van een gondeltochtje en een foto van een nachtelijke wandeling. “De vorige avond was wazig”, staat erbij het onduidelijke beeld van de ster, die door de straten van de stad dwaalt.

Last night was a blur. Een bericht gedeeld door Alexis Ohanian Sr. (@alexisohanian) op 21 Jul 2018 om 8:25 (PDT)

Het koppel verbleef samen met hun hondje en hun tien maanden oude dochter Alexis Olympia in het vijfsterrenhotel The Alberta Relais & Chateaux, op zo’n twee uur rijden van Venetië. Dat is af te leiden uit een filmpje dat Williams deelde op haar eigen Instagrampagina. "Ik geniet van tijd met mijn familie in het mooie Italië. Wat een zalige kamer waarin we overnachtten. Ik kon de sterren zien vanuit mijn bed", staat erbij te lezen.