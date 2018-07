Een sterke traditie: Arendonk – Veldwezelt - Banneux

Veldwezelt

Lanaken - Tradities kunnen zwaar wegen. Die van de voetbedevaarders van Arendonk is fysiek zwaar, maar licht om dragen. Dat is toch de indruk die je jaarlijks krijgt als je de groep ziet arriveren aan de Lindekapel in Veldwezelt. Iedereen welkom woensdag 25 juli om 11 uur om de stappers aan te moedigen.

Jaarlijks stapt een groepje bedevaarders van Arendonk (in de Noorderkempen) naar Banneux. Het moet geen dodentocht worden, daarom maken ze er een meerdaagse van. Dat mag wel want, om het in Rondetermen te zeggen, de tocht telt 800 hoogtemeters. Maandag 23 juli vertrokken ze en we verwachten ze woensdag 25 juli in Veldwezelt aan de Lindekapel rond 11 uur. Vorig jaar verwelkomde het Lindekapelcomité de stappers met een Lourdes-enscenering, compleet met ‘Onze-Lieve-Vrouw en Bernadette’. Een tegengroet, want zowel dit jaar als vorig jaar tekende Arendonkgroep present bij de Sacramentsprocessie van Veldwezelt.