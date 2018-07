Wordt Miss België piloot bij vliegmaatschappij Emirates?

Dat de Antwerpse Angeline Flor Pua van aanpakken weet, dat mag duidelijk zijn: een pilotenopleiding combineren met het traject om Miss België te worden, is niet iedereen gegeven. En hoewel ze nu door het kroontje eens zo strak aan België gebonden is, zit er mogelijk een job in Dubai voor haar in het verschiet.

Ze is het enige meisje in haar studiejaar, maar dat stoort haar niet. “Alleen waren sommige mannelijke collega’s wel eens jaloers omdat ik beter scoorde dan zij”, lacht Angeline in Story. Onze Miss België zal in september afstuderen, en hoewel ze zelf zegt dat de zoektocht naar een job als pilote moeilijk zal worden, werd ze wel net uitgenodigd in Dubai door vliegtuigmaatschappij Emirates.

“Ze hadden gehoord dat ik graag bij hen wil komen werken”, aldus Flor Pua, “Ik heb er een rondleiding gekregen en mocht met de simulator vliegen. Ik hoop dat ze mij een job aanbieden. Maar ik moet eerst een examen afleggen en een selectieprocedure doorstaan. Op medisch vlak ben ik in elk geval goedgekeurd.”