Een blik achter de schermen van Buckingham Palace, dat dringend aan renovatie toe is

Al meer dan 250 jaar woont de Britse vorst in Buckingham Palace, maar het immense gebouw is aan een dringende renovatie toe. Om dat aan te tonen, heeft de koninklijke familie een filmpje vrijgegeven waarin een blik achter de schermen wordt gegeven van het iconische, maar gedateerde gebouw.

Jaarlijks komen er zo'n 100.000 gasten over de vloer van Buckingham Palace en daarnaast nog eens enkele miljoenen toeristen. Het is dus van groot belang dat alles tot in de puntjes is afgewerkt in het gebouw, maar dat is al enkele jaren niet het geval. Onder meer de bekabeling, de verwarming en het sanitair werden al niet meer vernieuwd sinds de jaren 50. Bovendien zijn ook de vele liften te onpraktisch voor het personeel.

De komende tien jaar zal er dan ook hard gewerkt worden om het paleis aan te passen aan de hedendaagse normen. Daarom wordt alles momenteel eerst in beeld gebracht met een nieuwe 3D-technologie, daarna volgt pas de make-over. De Queen zal voor de volledige renovatie flink wat extra geld toegestopt krijgen van de Britse overheid.

Many of the lifts at the Palace are old and impractical - here's how staff currently navigate from the kitchens to the Palace's Chinese Drawing Room for functions. The route will be more practical & efficient when new lifts are installed: https://t.co/P6aLLSrpTI pic.twitter.com/l8E3Kydiya — The Royal Family (@RoyalFamily) 23 juli 2018