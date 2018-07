Tongeren - Op zaterdag 21 juli was er een grote straatbarbecue voor de Koninksemsteenweg en de Kogelstraat in Tongeren. Deze 11de editie was ook weer een groot succes, met een grote opkomst.

Van 17 tot 20 uur konden de mensen genieten van het lekker eten dat ook nu weer zeer uitgebreid was.

Er was doorlopend live muziek en daarna een DJ en er werd meegezongen en gedanst.

Dit alles werd voor 11de keer ingericht door café Op ’t Hoekje samen met de vele vrijwilligers, die er voor zorgden dat de staat om middernacht weer terug vrij was voor alle verkeer.