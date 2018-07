Tom Waes blijft gevolgen fietscrash voelen: weken later tweede breuk ontdekt

Het was kantje boord voor Tom Waes toen hij tijdens een fietstocht in Spanje frontaal op een auto botste. Waes was net aan een afdaling bezig en reed dus aan hoge snelheid: “Dat ik dit overleefd heb”, klonk het nadien ongelovig. In eerste instantie leek enkel het sleutelbeen van Waes gebroken, maar aan Dag Allemaal vertelde hij nu dat hij weken later ontdekte dat hij nog een rib brak ook.

“Een dom ongeluk”, vertelde Tom Waes ons na het ongeluk, “we waren in groep aan het afdalen. Achter een auto, want we hanteren de regel dat we tijdens het dalen niet inhalen. In een bocht moest de auto voor ons uitwijken voor een geparkeerde vrachtwagen. Ik week uit en kwam op het andere rijvak terecht. Daar knalde ik frontaal tegen een auto.”

“De dame die in de auto zat, dacht dat ze iemand had doodgereden. De mensen die achter me reden, stonden met tranen in de ogen naar mij te kijken. Mijn fiets lag in drie stukken. Ik ben tegen de voorruit van die auto gevlogen, over de wagen gerold en ben op mijn voeten geland.”

Waes keerde meteen terug naar België en werd geopereerd aan de breuk van zijn sleutelbeen, “een vrij complexe breuk, het is gebroken op twee plaatsen”, klonk het toen. Van de sleutelbeenbreuk is hij ondertussen nagenoeg hersteld, zo meldde Waes begin juli op Instagram. “14 dagen na operatie en ik kan gewoon vertrekken voor een nieuwe ‘Reizen Waes’. Onwaarschijnlijk.”

Aan Dag Allemaal vertelde hij hoe hij tijdens de opnames voor ‘Reizen Waes’ echter last bleef hebben. “Blijkt dat ik al weken met een gebroken rib rondloop. Pijnlijk, maar zoiets moet vanzelf genezen. Zo blijkt nog maar eens dat ik echt chance gehad heb toen ik tijdens die afdaling vol op die tegenligger knalde.”