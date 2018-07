Bella Hadid en The Weeknd daten weer

Topmodel Bella Hadid (21) en zanger Abel Tesfaye (28), alias The Weeknd, zijn samen gespot in het Japanse Tokio, waar ze het zeer naar hun zin hadden met elkaar. Hebben ze hun weg naar elkaar teruggevonden?

Het lijkt erop dat alles weer koek en ei is tussen Bella Hadid en The Weeknd. Ze zijn niet alleen samen op reis in Japan, een breedlachende Hadid was ook te zien in een ­Instagram-story van de zanger. Wat de geruchten voedt dat de twee weer een koppel zijn, nadat ze in 2016 na anderhalf jaar relatie uit elkaar gingen.

In mei werden ze bovendien al kussend gespot op het filmfestival van Cannes en tijdens het Amerikaanse festival Coachella ging het er ook al behoorlijk intiem aantoe tussen hen twee. Officieel hebben ze hun relatie nog niet ­bevestigd, maar de geruchten over een heropflakkerende romance doen ondertussen al maanden de ronde.

Moeilijk met breuk

In eerdere interviews had Hadid al aangegeven dat ze het bijzonder moeilijk had met de breuk, ook al gaf ze toen al aan dat ze hem in haar leven wou houden. "Liefde doet pijn, maar je moet er jezelf doorsleuren. Ik zal hem altijd respecteren en van hem blijven houden", zei ze toen.