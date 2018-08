Zo draag je een crop top

Met deze temperaturen is frisse kleding meer dan welkom. Crop tops veroveren al langer het straatbeeld en mogen niet ontbreken in je summer look. Een crop top dragen? Dat doe je zo!

Brede heupen?

Ook vrouwen met brede heupen kunnen gerust de show stelen in een fashionable crop top! De nadruk leggen op je smalle taille in plaats van op je heupen? Combineer je exemplaar met een A-lijn rok, dat brengt je figuur in proportie.

Smalle heupen en taille?

Je slankste punt in de kijker zetten? Kies voor een crop top die halverwege je taille valt. Een broek of short met hoge taille doet er nog een extraatje bovenop. Tip: een top met print zorgt voor optisch volume aan je decolleté.

Recht figuur?

Geen duidelijke taille of heupen? Voor jou geldt: hoe korter je crop top, hoe beter! Door te spelen met een lengteverschil creëer je optisch meer curves. Een boyfriend jeans of bandplooibroek doet wonderen voor je figuur én geeft je outfit een nonchalante touch.