Kim Kardashian heeft Kanye West in allerijl naar ziekenhuis gebracht

Kim Kardashian heeft haar man Kanye West afgelopen weekend naar de spoedafdeling van een lokaal ziekenhuis gebracht. De rapper zou al een enige dagen met de griep te kampen hebben en werd maar niet beter. Hij is al een tijdje op de sukkel met zijn gezondheid.

Kanye West werd zondag zo ziek dat Kim Kardashian hem in allerijl naar het West Hills Hospital in de San Fernando Valley in Californië bracht. De 41-jarige rapper zou volgens entertainmentwebsite TMZ getroffen zijn door een stevige griep en zijn toestand werd gedurende het weekend steeds zorgwekkender. In het ziekenhuis zou hij medicatie hebben gekregen en er even hebben uitgerust voor het koppel later op de dag weer naar huis kon.

Het is niet de eerste keer dat hij met zijn gezondheid sukkelt. In 2016 werd hij enige tijd opgenomen in het ziekenhuis omdat hij een zenuwinzinking had gekregen. Onlangs gaf hij op Twitter nog aan dat hij ook heel veel last heeft van hoofdpijn. "Ik had tijdens een vlucht eens zodanig veel hoofdpijn door mijn sinussen dat ik onder de scanner ben gegaan", klonk het.

Geen van beide heeft nu echter via sociale media gereageerd op het voorval en alles lijkt ondertussen weer zijn gewonge gangetje te gaan.