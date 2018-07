OPROEP. Bent u in de buurt van de bosbranden in Griekenland?

De omgeving van de Griekse hoofdstad Athene wordt geteisterd door hevige bosbranden met veel rookontwikkeling. De dodentol van de branden is intussen opgelopen tot minstens 50. De lokale autoriteiten proberen dan ook inwoners en toeristen zo snel mogelijk te evacueren uit het getroffen gebied.

