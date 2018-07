"Sebastian Vettel beleefde één van de donkerste momenten uit zijn F1-carrière"

Volgens Nico Rosberg beleefde Sebastian Vettel afgelopen weekend tijdens de GP van Duitsland één van de donkerste momenten uit zijn F1-carrière.

Het was een pijnlijk moment voor Sebastian Vettel, het moment waarop hij uitgerekend in bocht 13 van de Hockenheimring op een natte baan in de grindbak en tegen de bandenmuur crashte. Weg overwinning, weg 25 punten, weg voorsprong in de wk-tussenstand. Volgens voormalig F1-piloot Nico Rosberg was het zelfs één van de donkerste momenten uit de carrière van Vettel.

"Ik denk dat Vettel dit gaat herinneren als één van de donkerste momenten uit zijn carrière," aldus Nico Rosberg in een vlog op Youtube na afloop van de race. "Voor zijn thuispubliek, en met zo'n enorme kans om heel wat punten voorsprong op Lewis te nemen, smijt hij het op zo'n manier weg."

"Wat een enorm grote fout, hij smijt het allemaal zo weg."

Volgens Rosberg had Vettel wat meer marge moeten inbouwen en voorzichtiger moeten zijn.

"Ja, de omstandigheden waren daarbuiten enorm zwaar, verschrikkelijker als rijder, maar hij had een voorsprong op de rijders achter hem," aldus de wereldkampioen van 2016.

"Hij had iets trager kunnen rijden en makkelijk kunnen winnen, maar hij belandde met zijn wagen in de muur."

"Net in die ene bocht dat er geen marge is om fouten te maken, dat is de bocht waarin je nog iets voorzichtiger moet zijn en dat was hij niet. Hij ging over de limiet."

Titelrivaal Lewis Hamilton profiteerde optimaal door van op de veertiende plaats op de startgrid alsnog te zegevieren. De Brit telt nu 17 punten voorsprong op Vettel. Veel tijd om na te denken over zijn fout heeft Vettel echter niet, komend weekend staat met de GP van Hongarije immers al de volgende race op het programma.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: