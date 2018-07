Stelde Lewis Hamilton zijn veto tegen interview door Nico Rosberg?

Dat het nog steeds niet goed botert tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton is tijdens het raceweekend van de GP van Duitsland nogmaals pijnlijk duidelijk geworden.

Nico Rosberg zou naar verluidt in Duitsland de interviews met de top drie doen. De Duitser had reeds bevestigd maar plots zou het niet meer nodig geweest zijn.

"Ik zou normaal de interviews in Monaco en Hockenheim doen. Ik had reeds van de zender RTL bevestiging gekregen. Een paar dagen ervoor kreeg ik echter te horen dat het toch niet meer nodig was," aldus Rosberg.

Volgens verschillende bronnen zou Lewis Hamilton zijn veto gesteld hebben tegen een interview door Nico Rosberg, het zoveelste bewijs dat het tussen beide heren nooit echt meer volledig goed zal komen?

Op zondag werden de speculaties over een eventueel veto door Lewis Hamilton alvast een handje toegestoken door Hamilton zelf.

Terwijl de Duitse tv-zender RTL voorafgaand aan de race live aan het uitzenden was met Nico Rosberg op tv komt Lewis Hamilton met een paraplu in de pitlane aangewandeld. De Brit kijkt voorzichtig van onder zijn paraplu en ziet Rosberg en de tv-crew staan. Rosberg draait zich om en Hamilton houdt zijn paraplu wat lager zodat hij Rosberg zogezegd niet kan zien, waarna hij stoïcijns voorbij Rosberg en de tv-crew wandelt.

Live op tv vertelde de tv-presentator aan Rosberg dat Hamilton dit overduidelijk opzettelijk deed, waarna Rosberg zich een gespannen lachje liet ontvallen ...

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: