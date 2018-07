Lanaken - Een 67-jarige landbouwer raakte gisteren zeer ernstig gewond bij een ongeval op zijn boerderij in de Holtstraat in Veldwezelt bij Lanaken. De man viel op een uitstekende pin van een aanhangwagen en zat geklemd.

Wanneer het ongeval precies gebeurde, is niet bekend. Maar het was een voorbijganger die de landbouwer rond 18.45 uur in zijn penibele toestand had aangetroffen en alarm sloeg. De hulpdiensten rukten ...