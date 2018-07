Tiende buurtbarbecue in de Burgemeesterstraat

Barrier

Lommel - Zaterdag 21 juli was het feest in de Burgemeesterstraat. Omdat ze een 10-jarig jubileum te vieren hadden, kozen de bewoners dit jaar voor een magisch thema: duizend-en-een nacht.

"Na avonden voorbereiding met spuitbussen gouden verf, diamanten en zoektochten naar Perzische tapijten, hadden we genoeg materiaal verzameld om de tuin om te toveren in een sprookje", vertelt Veerle. "Met wel duizend lampjes, geduldige slangen in manden en heerlijk geurende oosterse hapjes, zou zelfs Ali Baba onder de indruk zijn. Om 16.30 uur gingen de poorten op zijn 'Sesam open u'-manier open en nipten we lekker van het aperitief."

Tegen 18 uur werd de barbecue aangestoken. "Zo konden we genieten van de lekkere zelfgemaakte couscous, aardappelsalade, pastasalade, groenten en verschillende soorten vlees met alles in een Oosters tintje. Om 21 uur hoorden we het fijne deuntje van de Krijmboer voor het dessert. Er werd nog gedronken, gebabbeld, gezongen en goed gelachen tot in de late uurtjes, wanneer ons tapijtje trappelde om ons naar huis te brengen. Het was een feest om nooit meer te vergeten, en ook de jeugd had het naar hun zin. Op naar naar het volgende feestje in de buurt, de nieuwjaarsreceptie in januari. Het thema wordt vervolgd."