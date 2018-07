Kim Huybrechts schaart zich eerste keer bij laatste zestien op World Matchplay Darts

Kim Huybrechts (PDC-15) heeft zich maandag in het Engelse Blackpool voor de achtste finales van het World Matchplay Darts geplaatst. De 32-jarige Antwerpenaar won in de eerste ronde met het kleinste verschil, 13-12, van de Schot “Big” John Henderson (PDC-27).

Het is de eerste keer dat Huybrechts zich bij de laatste zestien van het major toernooi plaatst. Bij zes vorige deelnames was hem dat niet gelukt.

In een wedstrijd van een bijzonder hoog niveau nam Huybrechts, die eerder dit seizoen nog geen hoge toppen scheerde, een verschroeiende start. Met onder meer uitworpen van 128 en 156 nam hij een 5-1 voorsprong. Henderson sloeg terug met uitworpen van 114, 104, 86, 81 en 61 en hing de bordjes 6-6 gelijk. Bij 8-8 ging Henderson door de darts van Huybrechts, om op één leg van de zege te komen. Met een 12-darter en een 85 uitworp redde Huybrechts zijn vel. De wedstrijd ging zo verlengingen in, want het verschil moest twee legs zijn. Nadat Huybrechts bij 10-9 bullseye voor de overwinning miste, ging de partij helemaal tot het einde. Huybrechts won het bullen en mocht beginnen aan het beslissende 25e leg, maar miste daarin nog vijf matchdarts. Nadat Henderson er ook één niet kon benutten, maakte Huybrechts het op dubbel zestien wel af. Na acht 180 maximums eindigde hij met een gemiddelde van 94,42 per drie darts, tegen 91,00 voor Henderson. De omvangrijke Schot was met 52,17 procent bij het uitwerpen wel beter dan Huybrechts, die uitkwam op 32,43 procent.

“Ik ben zo opgelucht dat ik hier eindelijk eens win”, reageerde Huybrechts. “Toen John dubbel top mocht gooien voor de wedstrijd, was ik zeker dat ik hier weer maar eens verloren had. Het lukte hem niet en vervolgens kon ik gelukkig toch die nieuwe kans grijpen. Onder zo veel druk is dat nooit makkelijk. Hier ga ik van genieten.”

Om een plaats in de kwartfinales neemt Huybrechts het op tegen de winnaar van de partij tussen de Schot Peter Wright (PDC-2) en de Nederlander Jelle Klaasen (PDC-19).