Zorginspectie bezocht Truiens rusthuis meteen na selfie-heisa

SINT-TRUIDENAfgelopen vrijdag heeft Zorginspectie een bezoek gebracht aan het woon-zorgcentrum Villa Rosa in Sint-Truiden. Dat was een opdracht van Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) na berichtgeving over zorgpersoneel dat mogelijk zijn boekje te buiten was gegaan met ongepaste foto’s van bejaarden. Dezelfde berichtgeving was ook de aanleiding voor een extra algemene vergadering van het Zorgbedrijf, die gisterenavond plaatsvond.