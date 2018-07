HASSELTBijna 38.000 Limburgers krijgen een sms’je van de overheid als zich in hun buurt een noodsituatie voordoet. In Limburg zijn 43 van de 44 gemeenten - alleen Herstappe niet - aangesloten op het alarmeringsplatform BE-Alert. Eén jaar na de lancering werd BE-Alert in Limburg drie keer geactiveerd. De laatste keer was afgelopen zondag bij een bedrijfsbrand in Overpelt.