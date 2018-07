Ook aan de andere kant van het kanaal in Kuringen leiden de omleidingen door wegenwerken tot veel verwarring bij automobilisten. Gisteren kon u in deze krant al lezen over de problemen in Kuringen-Heide, maar ook aan de overkant van de brug rijden bestuurders in rondjes of volgen ze wijzers die nergens naartoe leiden. Er is een vermoeden dat sommige borden met opzet zijn verplaatst. Schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili (sp.a) belooft deze week nog beterschap.