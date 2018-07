Dirk Demeersman wint in Opglabbeek voor Chinese leerling You Zhang

Dirk Demeersman heeft in het Opglabbeekse Sentower Park een wereldrankingproef gewonnen. De Chinees You Zhang, die sinds november 2017 te gast is bij Demeersman, werd er zeer knap tweede. De gewezen bondscoach leidt de Chinees op in het kader van Brother Fortune Equestrian, een Belgisch-Chinese samenwerking in de paardensport.