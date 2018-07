Roger Federer geeft forfait voor het Masters 1.000-toernooi van Toronto (4-12 augustus). Dat maakte de 36-jarige Zwitser maandag op de toernooiwebsite bekend. De nummer twee van de wereld wil extra rust inbouwen. Hij is de enige uit de top twintig van de wereldranglijst die op de hoofdtabel ontbreekt.

Federer won het Canadees Open, dat afwisselend in Toronto en Montreal plaatsvindt, in 2004 en 2006. Vorig jaar moest hij in de finale de duimen leggen voor de Duitser Alexander Zverev.