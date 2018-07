“Zeer degelijke middenmoter in België”

Geen Fiorentina, Porto of PSV voor Junior Edmilson. De Standard-aanvaller kiest op zijn 23ste voor het Midden-Oosten. Al Duhail is zijn nieuwe werkgever. In de periode 2012-2014, toen de club nog Lekhwiya heette, was niemand minder dan Eric Gerets er trainer. “Als ze in België zouden spelen, zou het een zeer degelijke middenmoter zijn”, zegt de Leeuw. Nog dit: STVV had recht op een doorverkooppercentage, maar vangt gevoelig minder dan gedacht.