Peter Sagan komt dag na de Tour al naar België: Aalst heeft eerste blikvanger beet

De organisatoren van het eerste na-Tourcriterium in ons land hebben een contract met groenetruidrager Peter Sagan. De wereldkampioen staat maandag 30 juli, daags na de slotrit op de Champs Elysées, aan de start in Aalst. Voorts komen er ook een pak Belgen uit de Tour. Dat maakten de organisatoren maandag op een persconferentie bekend.

“Wij hengelen natuurlijk ook naar de gele trui. Maar het is afwachten of die naar Aalst zal komen”, vertelde organisator Johny Van den Borre. “Chris Froome zal bij ons zeker niet starten. Zijn vrouw is immers hoogzwanger en Froome wil na de Tour bij zijn familie zijn. Wordt Geraint Thomas de eindlaureaat van de 105e Ronde van Frankrijk, dan gaan wij hem zeker nog een voorstel doen.”

Sagan won in 2012 en 2015 al in het groene shirt het na-Tourcriterium van Aalst. “De kans is groot dat hij dat dit jaar een derde keer zal doen. Hij brengt naast de Italiaan Daniel Oss nog een ploegmakker mee die de Tour reed. Wat betreft de Tour-Belgen hebben wij een overeenkomst met Thomas De Gendt, Dimitri Claeys, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Thomas Degand. Ik hoop dat we dat lijstje nog kunnen aandikken met iemand als Greg Van Avermaet. Maar het moet financieel natuurlijk allemaal haalbaar blijven. Ons criterium is nog altijd gratis. Ook lopen er onderhandelingen met Sonny Colbrelli en met Mathieu van der Poel. Die laatste zou ik er heel graag bij hebben.”

Vorig jaar won Oliver Naesen de 82e editie van het criterium. De toenmalige Belgische kampioen bleef in de sprint Chris Froome en Thomas De Gendt voor.