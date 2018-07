Bosbranden bereiken Athene, Vlaamse toeristen wachten bang in het water op evacuatie

Hevige bosbranden hebben het Westen van de Griekse hoofdstad Athene bereikt. De brand gaat gepaard met hevige rookontwikkeling, lokale autoriteiten manen inwoners dan ook aan om zo snel mogelijk te evacueren. Ook enkele Vlaamse toeristen zijn op de vlucht moeten slaan en zitten momenteel vast op een strand. “Er is gezegd dat de brandweer ons gaat komen halen, maar na uren wachten zijn ze nog steeds niet gekomen. Ik begin me slecht te voelen door de rook.”

Een van de Vlaamse toeristen is maandag in Athene toegekomen, maar heeft bij aankomst in het hotel zelfs geen tijd gehad om in te checken. Ze moest meteen vluchten voor de rook en het vuur. Samen met de andere gasten, waaronder nog een Vlaams koppel, zijn ze naar een strand gelopen. Daar zijn ze intussen al geruime tijd aan het wachten om geëvacueerd te worden.

“We zitten hier al ruim drie uur te wachten in de rook, we kunnen zelfs de vlammen zien. Er is ons gezegd dat de brandweer ons gaat komen halen met een boot, maar die is nog niet gekomen”, aldus de toeriste aan Het Nieuwsblad.

“We hebben vier klanten in de getroffen regio”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere. “Alles is daar momenteel afgezet. Ons lokale team is nog niet tot bij de gasten geraakt, maar ze zouden allemaal in veiligheid zijn. Ze zijn op geen enkel moment in gevaar geweest”, aldus de woordvoerder van TUI.

De Vlaamse toeriste ziet het echter anders. “We staan met onze voeten in het water en kunnen de vlammen zien. Ik begin mij slecht te voelen door al die rook.”

“Laat alles achter”

De Griekse autoriteiten hebben de inwoners van de Atheense kustregio aangemaand om hun woningen zo snel mogelijk te verlaten. Door de strakke en veranderlijke wind krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De brandhaard bereikte een lengte van zes kilometer en de rookpluim is zichtbaar tot in het centrum van de hoofdstad.

Door de felle wind kunnen blusvliegtuigen en -helikopters mogelijk niet meer uitvliegen. “Mensen moeten gewoon vertrekken”, vertelt Achilleas Tzouvaras, een lokale brandweercommandant aan Reuters. “Inwoners moeten hun huis zo goed als mogelijk afsluiten en evacueren, dit is een extreme situatie.”

De oorsprong van de brandhaard lijkt in Kineta te liggen, een populaire badplaats op een vijftigtal kilometer van de Griekse hoofdstad. Tientallen huizen werden er al beschadigd door de vlammen, op lokale televisiezenders is te zien hoe inwoners tevergeefs het vuur proberen te bestrijden met tuinslangen. Door de bosbrand is één van de drukste snelwegen van Griekenland afgesloten voor alle verkeer, ook dat zorgt voor grote hinder.

Extreme hitte

Bosbranden zijn niet ongewoon voor deze tijd van het jaar, maar door de droge winter en extreme temperaturen zijn de vele naaldwouden uiterst lichtontvlambaar. Er werden in het binnenland reeds temperaturen tot 41 graden opgemeten.

Lokale radio- en televisiestations maanden de bevolking de voorbije dagen al aan om zo weinig mogelijk in felle zon te vertoeven, lichte katoenen kledij te dragen, veel water te drinken en om alcohol en suikerrijke dranken te mijden. Ouderen en zieke mensen kregen de raad thuis te blijven.