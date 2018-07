Mosselen en bier bij Quick-Step Floors, veel vragen bij Team Sky en coffeerides: rustdag in de Tour de France

De zestiende rit, 218 kilometer lang, brengt het peloton dinsdag van Carcassonne naar Bagnères-de-Luchon. Na twee collejes van vierde categorie volgen in de finale nog een col van tweede en twee van eerste categorie. Op de Col de Portet d’Aspet (5,4 km aan 7,1%) volgen de Col de Menté (6,9 km aan 8,1%) en de Col du Portillon (8,3 km aan 7,1%). Na de top van die laatste hindernis is het nog tien kilometer dalen naar de aankomst in Bagnères-de-Luchon, dat zich de “Koningin van de Pyreneeën” noemt. .