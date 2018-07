Het scheelde niet veel of deze vrouw had haar laatste schietgebedje achter de rug. De oorzaak was een brokstuk van zo een 100 kilogram dat neer beneden stortte.

Het gebeurde maandag 23 juli aan de Klaagmuur of westmuur in Jeruzalem. Erosie door vocht of vegetatie in de muur zou de boosdoener zijn geweest. De muur is de heiligste plaats waar joden kunnen bidden.