Onze reporter ging helmduiken als Kuifje bij TODI in Beringen

Beringen - Het Beringse duikcentrum TODI pakt uit met een primeur: vanaf eind juli kan je er gaan helmduiken, net zoals Kuifje. “Het is erg toegankelijk. Je hebt geen ervaring nodig en jong en oud kan het”, zegt Merel Bocken van TODI. Het concept spreekt alleszins tot de verbeelding. Dus trok onze reporter zelf een duikpak aan, zette een helm op en waagde zich aan de sprong in het diepe.

Helmduiken is de voorganger van het hedendaagse duiken. “Het concept van de helm werd ontwikkeld om in een brand te kunnen ademen, een rookhelm. Omdat je zo toch kon ademen in een omgeving zonder ...