Thibaut Courtois en papa Thierry redden groot bouwproject van overleden vriend

Esneux -

Nadat Luikenaar Marc Jamotte (53) vorig jaar om het leven kwam bij een auto-ongeval, dreigde voor zijn vrouw en familie een bijzonder zware financiële dobber. Zijn net gestarte vastgoedproject met dertig appartementen leek immers nooit afgerond te raken. Tot Bilzenaar Thibaut Courtois en vader Thierry besloten het werk af te maken. “Uiteraard is dit een investering, maar in de eerste plaats doen we dit voor de emotionele waarde van het project”, zegt Thierry Courtois, een goede vriend van Marcs broer.