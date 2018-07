De hipste zomerbars: gezellige hoekjes en kantjes in het Diepenbeekse Vijverkafee

Diepenbeek - Een vijver in het midden van een park. Gekleurde parasolletjes, strandstoelen en zitzakken. Hier een tentzeil met daaronder zelfgebouwde banken, daar een ligweide met rieten matjes. Als het begint te schemeren, gaan de lampjes in de bomen en onder de tenten aan. Ontdek de gezelligste zomerbar van Limburg en ver daarbuiten: Vijverkafee in Diepenbeek.

Vijverkafee in Diepenbeek is geen fancy zomerbar van zien en gezien worden. Het is net de ongedwongen sfeer die er troef is. Overal rond de vijver zijn er hoekjes en kantjes, met hier en daar een bar ...