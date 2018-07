Dirk Nowitzki doet er jaartje bij en breekt record in NBA

De 40-jarige Duitser Dirk Nowitzki heeft een nieuw contract voor één seizoen getekend bij Dallas. Dat maakte de NBA-club maandag bekend. Het wordt Nowitzki’s 21e seizoen bij de Mavericks en daarmee breekt hij een record. Nooit eerder speelde iemand zolang voor eenzelfde club in de NBA.

Tot vandaag deelde Nowitzki het record met de Amerikaan Kobe Bryant, die zijn volledige carrière (1996-2016) de kleuren van LA Lakers verdedigde.

Sinds 1998 scoorde Nowitzki 31.183 punten in de NBA. Daarmee staat de MVP van 2007 op de zesde plaats op de eeuwige ranglijst. Hij heeft nog slechts 237 punten nodig om basketballegende Wilt Chamberlain voorbij te gaan en zo de top vijf binnen te komen.

De nieuwe verbintenis levert Nowitzki 5 miljoen dollar (4,27 miljoen euro) op. De Duitser sluit niet uit dat er ook nog een 22e seizoen komt. “Zeg nooit nooit, op mijn leeftijd bekijk je het jaar per jaar, we zien wel hoe ik het komende seizoen doorkom. Dat zijn clichés, maar zo is het”, zegt hij op de webpagina van de Mavericks. Voor het geld hoeft Nowitzki het niet meer te doen. “Maar ik speel nog altijd graag basketbal, hou van de competitie en wil mijn team aan zeges helpen. Pas als ik er geen plezier meer in heb, is het tijd om te stoppen.”