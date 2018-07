Zwemmer Ryan Lochte (opnieuw) 14 maanden geschorst, deze keer door foto die hij zelf op Instagram zette

De Amerikaanse zwemmer Ryan Lochte heeft net een schorsing van tien maanden uitgezeten maar is alweer voor veertien maanden geschorst omdat hij heeft gebruikgemaakt van een ongeoorloofd intraveneus infuus. Dat heeft het Amerikaanse antidopingagentschap USADA maandag bekendgemaakt.

De zesvoudig olympische kampioen had in mei een foto geplaatst op zijn sociale media, waarop hij een infuus met toegestane middelen kreeg toegediend. In het daaropvolgende onderzoek bleek dat hij toch regels had overtreden, zo maakte de zwembond bekend. Een atleet mag immers enkel een infuus krijgen als dat noodzakelijk is bij een opname in het ziekenhuis of als hij een therapeutische uitzondering heeft aangevraagd en gekregen.

“Het onderzoek, waaraan Lochte zijn volledige medewerking verleende, wees uit dat hij weliswaar alleen toegelaten middelen gebruikte, maar wel meer dan de toegelaten hoeveelheid (meer dan 100 ml in 12 uur tijd)”, verduidelijkte het USADA. De schorsing gaat met terugwerkende kracht in op 24 mei, de dag dat hij het infuus kreeg toegediend en duurt tot juli 2019.

“Ik heb niets illegaal gedaan”

De 33-jarige Lochte, die zestien wereldtitels en twaalf olympische medailles verzamelde, legt zich bij de sanctie neer. “Ik heb niets illegaal gedaan, de dingen die ik gebruikte kan je gewoon bij CVS of Walgreens (Amerikaanse drugstores) kopen. Maar er zijn regels en daar heb je je aan te houden”, vertelde Lochte op een persconferentie.

Door de schorsing mist hij de Amerikaanse kampioenschappen, die deze week in Californië plaatsvinden en vooral de wereldkampioenschappen van volgend jaar. Aan stoppen denkt hij niet. Hij mikt nu op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Ryan Lochte could be in big trouble. IV ‘recovery’. pic.twitter.com/0Zm32lh5my — Fuck the Hypocrisy (@Digger_forum) 25 mei 2018

Lochte had net een schorsing van tien maanden uitgezeten. De Amerikaanse zwembond gaf hem die straf voor zijn geruchtmakende wangedrag tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016. De topzwemmer had toen beweerd dat hij en drie ploeggenoten overvallen waren, maar dat verhaal bleek niet te kloppen.

De vier zwemmers hadden aan de Braziliaanse politie verteld dat ze het slachtoffer waren geworden van een gewapende overval door mannen die zich hadden voorgedaan als politiemannen. Uit camerabeelden bleek dat echter niet te kloppen. Het viertal had vernielingen aangebracht aan een toiletdeur in een tankstation, waarop bewakers eisten dat ze berokkende schade zouden vergoeden.

Lochte gaf achteraf toe dat hij had gelogen over het incident. Verscheidene sponsors zoals Speedo en Ralph Lauren beslisten daarop de samenwerking met de meervoudige olympische en wereldkampioen stop te zetten. De Braziliaanse politie klaagde de vier aan voor het indienen van een valse aangifte.