Dit is de hipste kleur van de zomer volgens Pinterest

Geen geel en geen lavendel, maar wél terracotta. Het voorbije half jaar hebben mensen op Pinterest opvallend meer gezocht naar deze aardse tint. Dat heeft de sociale netwerksite vorige week bekendgemaakt.

De zoekopdrachten naar de kleuren stegen het voorbije half jaar met maar liefs 95 procent, waardoor terracotta met stip het hipste kleur is van deze zomer. De kleur komt in verschillende schakeringen - van een roestig rood tot een herfstig oranje - en laat zich perfect combineren met lichtblauw.

Foto: Photo News

Sienna Miller / Olivia Palermo / Gigi Hadid

Sterren onder wie de Britse modeontwerpster Victoria Beckham toonde zich al fan van terracotta. Volgens modekenners straal je met de kleur, die geschikt is om een safari- of westernlook te bekomen, rijkdom uit omdat die wordt gekoppeld aan chique merken zoals Bottega Veneta, Valentino en Fendi. Deze modehuizen stuurden hun modellen tijdens de modeweken op de catwalk in looks waarin terracotta deen prominente rol kreeg. “De kleur heeft zowel een klassieke als eigentijdse feel, die kan worden geassocieerd met luxeproducten”, zegt styliste van de sterren Rochelle White in een reactie aan The Daily Mail.