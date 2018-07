Yates-tweeling blijft Mitchelton-Scott trouw: “We geloven dat we een grote ronde kunnen winnen”

Mitchelton-SCOTT heeft de contracten met de kopmannen Adam en Simon Yates verlengd. De 25-jarige tweelingbroers rijden ook de komende twee jaar voor het Australische WorldTeam.

Adam en Simon Yates rijden sinds 2014 voor Mitchelton-SCOTT, dat toen nog Orica-GreenEdge heette. In de vijfenhalf jaar bij de ploeg zijn ze uitgegroeid tot succesvolle ronderenners. Simon Yates reed afgelopen mei lange tijd in de roze leiderstrui in de Ronde van Italië.

“We zijn trots op wat we in de afgelopen jaren hebben bereikt en we hebben een onwrikbaar geloof in deze twee coureurs”, liet sportdirecteur Matt White weten. “Samen met Esteban Chaves hebben we drie van de grootste talenten van deze generatie in de ploeg. Dat is een heel spannend vooruitzicht.”

“Ik ben heel blij dat ik nog twee seizoenen bij Mitchelton-SCOTT blijf”, reageerde Simon Yates, die dit jaar in de Giro drie etappes won. “Dit was geen beslissing over geld maar over het winnen van races. Het team heeft van het begin af aan in ons geloofd. We hebben duidelijk ambities. Ik geloof dat we een grote ronde kunnen winnen.”

Adam Yates, die dit jaar etappes won in de Tirreno en de Dauphiné, ziet eveneens geen reden om het team te verlaten. “We hebben veel succes behaald en het team heeft altijd achter ons gestaan. We hebben beiden de witte jongerentrui in de Tour de France gewonnen en heel wat koersen in de tussentijd. Hopelijk kunnen we een eindoverwinning in een grote ronde behalen. Dat is was het team wil en wat wij willen.”