Wout van Aert rijdt vanaf 2020 op een Bianchi, zijn toekomstige ploeg Team LottoNL-Jumbo is immers met de Italiaanse fietsconstructeur een contractverlening overeengekomen

De Nederlandse World Tour-ploeg en de Italiaanse fietsconstructeur zijn sinds 2014 aan elkaar verbonden. Richard Plugge, manager van Team LottoNL-Jumbo, is opgetogen over de contractverlenging. “In de vijf jaar dat we nu samenwerken, zijn we erin geslaagd om steeds verder te ontwikkelen. We zijn samen gegroeid. Zowel als team, met prestaties en opkomend talent, als met de Bianchi’s waarop we rijden. Wij zorgen voor de input om die te verbeteren. Innovatie is voor ons beide de basis. Wij willen het als team elke dag beter doen en bij Bianchi heerst dezelfde mentaliteit. Het is daarom tot nu toe een geweldige relatie en die zie ik ook voor de toekomst zonnig in. Ik ben heel blij dat we er samen uit zijn gekomen om deze succesvolle samenwerking voort te zetten.”

“Om te winnen moet je samenwerken met winnende mensen. Daarom geloven wij in de band met Team LottoNL-Jumbo. We richten ons allebei op innovatie en op de kracht van mensen om als één team onze doelen te bereiken. We vinden het mooi om te winnen op elk terrein en dat past bij onze strategie van productontwikkeling. Wij voorzien de ploeg met de Bianchi CV-modellen van de beste fiets voor alle omstandigheden, met dank aan onze Countervail-technologie”, zegt Bob Ippolito, CEO van Bianchi.