Kat neergeschoten in Bree: “Echte kogel gevonden in hals van kat”

Bree / Heusden-Zolder -

Is er een dierenbeul actief in de regio Bree? Bij dierenartspraktijk De Vroey in Heusden-Zolder kregen ze vorige week de gewonde kat Locka binnen. Röntgenfoto’s brachten aan het licht dat het dier beschoten was. “Geen verdwaald hagelbolletje van een jager, maar een echte kogel van zo’n 7 millimeter in de halsstreek. Zoiets hebben we nog nooit gezien”, zegt Marjolein Fredrix van de dierenartspraktijk.